Spareggio scudetto è caos per la data | il Napoli si oppone a questa data spunta un’ipotesi

Continua a sollevarsi il caos attorno alla data dello spareggio scudetto tra Inter e Napoli, in caso di arrivo a pari punti. Il Napoli si oppone fermamente a quella proposta, mentre emergono nuove ipotesi. Ecco tutte le ultime novità su questa intricata questione.

Spareggioscudetto, le ultime sulla possibile data per la sfida tra Inter e Napoli in caso di arrivo a pari punti. Tutti i dettagliContinuano i problemi organizzativi per la data del possibile Spareggioscudetto tra Inter e Napoli in caso di arrivo a pari punti. La Lega Serie A vorrebbe infatti anticipare l’ultimo turno delle due squadre a metà settimana (mercoledì 21 o giovedì 22 maggio), in modo da liberare lo slot di domenica 25 maggio in caso di Spareggio. Uno scenario che, visto il principio della contemporaneità, potrebbe essere concretizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui il Cagliari fosse già aritmeticamente salvo e per cui servirebbe il benestare anche del Napoli.Spareggioscudetto – «Se per Como, Inter e Cagliari (in caso di salvezza) potrebbero non esserci problemi, andrebbe verificata la volontà del Napoli, che nelle scorse settimane non sembrava essere d’accordo all’anticipo in infrasettimanale. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spareggio scudetto, è caos per la data: il Napoli si oppone a questa data, spunta un’ipotesi

Altre fonti ne stanno dando notizia

