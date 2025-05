Sparatoria Monreale Mattias Conti è il terzo arrestato per il triplice omicidio di Pirozzo Turdo e Miceli

Identificato e fermato un terzo sospettato per la strage di Monreale: si tratta di MattiasConti. È accusato di lesioni e possesso illecito di arma 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sparatoria Monreale, Mattias Conti è il terzo arrestato per il triplice omicidio di Pirozzo, Turdo e Miceli

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ecco Mattias Conti, il terzo killer della strage di Monreale - Terzo arresto per la sparatoria di Monreale: Mattias Conti, 19 anni, incastrato da una foto sui social(Monrealelive.it) 🔗Leggi su monrealelive.it

Terzo arresto per la strage di Monreale: fermato Mattias Conti, 19 anni - Terzo fermo per la strage di Monreale: a finire in manette, con l'accusa di concorso in strage, su disposizione della procura di Palermo coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, è Mattias Conti, 19 anni, come gli altri due arrestati, originario del quartiere Zen. Avrebbe partecipato alla sparatoria costata la vita a Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, assassinati a colpi di pistola, in pieno centro, a Monreale, durante una rissa. 🔗Leggi su quotidiano.net

Strage Monreale, Mattias Conti è il terzo fermato: il 19enne incastrato da una foto sui social. «Gli spari sulla folla, poi il segno della vittoria» - Terzo fermo per la strage di Monreale: a finire in manette, con l'accusa di concorso in strage, su disposizione della procura di Palermo coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, è... 🔗Leggi su leggo.it

Sparatoria Monreale, arrestato un terzo giovane per il triplice omicidio; Monreale: Mattias Conti, terzo accusato del triplice omicidio, insieme a Salvatore Caruso e Samuel Acquisto; Sparatoria Monreale, fermato un altro giovane; Strage Monreale, Mattias Conti è il terzo fermato: il 19enne incastrato da una foto sui social. «Gli spari sulla folla, poi il segno della vittoria». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Strage Monreale, Mattias Conti è il terzo fermato: il 19enne incastrato da una foto sui social. «Gli spari sulla folla, poi il segno della vittoria» - Terzo fermo per la strage di Monreale: a finire in manette, con l'accusa di concorso in strage, su disposizione della procura di Palermo coordinata ... 🔗msn.com

Sparatoria Monreale, arrestato un terzo giovane per il triplice omicidio - Si chiama Mattias Conti e ha 19 anni. L’accusa è di concorso in strage per il triplice omicidio avvenuto la notte tra il 26 e il 27 aprile nella città della provincia palermitana nonché di detenzione ... 🔗tg24.sky.it

Terzo arresto per la strage di Monreale: fermato Mattias Conti, 19 anni - Mattias Conti, 19 anni, arrestato per concorso in strage a Monreale. Coinvolto nella sparatoria che ha ucciso tre persone. 🔗quotidiano.net