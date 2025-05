Sparatoria di Monreale fermato il terzo giovane

Una nuova svolta nella sparatoria di Monreale, che ha tragicamente causato la morte di tre persone: i carabinieri hanno arrestato un terzo giovane, Mattias Conti, di 19 anni. L'operazione è stata condotta su disposizione della procura guidata da Maurizio De Lucia, a seguito delle testimonianze raccolte tra i presenti. I precedenti fermi riguardano Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto, già coinvolti nell'inchiesta.

Per la Sparatoria di Monreale costata la vita a tre persone è stato fermato un terzogiovane. Si tratta di Mattias Conti, 19enne che i carabinieri hanno fermato su disposizione della procura diretta da Maurizio De Lucia. Precedentemente erano stati fermati Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto. Per l'individuazione di Conti sarebbero state determinanti le testimonianze di alcuni dei presenti la sera della strage. Nella notte tra il 26 e il 27 aprile nella zona del Duomo di Monreale si è scatenata una rissa. Poi i colpi di pistola che hanno causato la morte di Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvatore Turdo.La testimonianza e le foto sui socialCome riportato da Repubblica, un testimone avrebbe detto ai carabinieri che Conti «mostrava le braccia in aria in segno di vittoria». Terminante è stata anche una delle fotografie pubblicate sui social alla fidanza di uno dei tre ragazzi rimasti uccisi.

