Spalletti: «Sono sempre stato un naif nel mondo del calcio, non ho mai avuto un procuratore»

Luciano Spalletti intervistato da Walter Veltroni per il Corriere della Sera. L'occasione è ovviamente l'uscita del suo libro.

«Sì, con la mia solitudine convivo benissimo. Anzi, la solitudine mi fa compagnia. Quando scappo a Montaione mia moglie mi dice "Ma che fai lì da solo?" Io sto benissimo, con la mia terra, i miei operai, le bestie che curo. Quando Sono lì, nel silenzio, con i miei pensieri, mi sento nel mio luogo ideale. Anche se dal punto di vista degli affetti il mio paradiso è la mia famiglia, mia moglie e i miei figli ai quali la mia attività ha tolto tempo, spazio, occasioni. E io lo avverto come una colpa, della quale però non ho colpa».

Parla del fratello Marcello scomparso qualche anno fa.

