Spalletti ricorda Vialli | Una grande persona e un grande giocatore Il suo modo di vivere e di morire ci aiuta a rialzarci sempre

Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, ha onorato la memoria di Gianluca Vialli, ricorda la sua grandezza come giocatore e come persona. Attraverso le parole di Spalletti, emergono il coraggio e la determinazione che Vialli ha trasmesso, ispirando tutti a rialzarsi di fronte alle avversità. Un tributo sentito alla leggenda della Juventus.

SpallettiricordaVialli: tutte le parole del ct della Nazionale per ricordare la leggenda della JuventusLuciano Spalletti ha rilasciato al Corriere della Sera. Il ct della nazionale italiana si è raccontato dagli inizi a oggi, ricordando anche Vialli, leggenda della Juve. Di seguito le sue parole.NAZIONALE – «È stata una salita lunga, per arrivare fino alla Nazionale. Quando parti da laggiù, dai campi di terra battuta, non dalle squadre blasonate, senza avere la struttura, senza conoscenze di un mondo che vedevi lontano, gli scalini sono sempre alti e scoscesi. Ogni volta che ne sali uno non sai cosa troverai, tutto è sconosciuto».CENA CON UN CAMPIONE: CHI SCEGLIEREBBE – «Luca Vialli. grandegiocatore e grandepersona. Basta vedere come ha affrontato il male. Ci ho giocato contro una volta, in un Sampdoria-Spezia. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti ricorda Vialli: «Una grande persona e un grande giocatore. Il suo modo di vivere e di morire ci aiuta a rialzarci sempre»

