Spalletti | A Totti voglio bene Tra noi tutto chiarito Ecco cosa mi piacerebbe fare

Intervistato da Walter Veltroni per il Corriere della Sera, Luciano Spalletti ripercorre la sua carriera e torna a parlare di Totti 🔗Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Spalletti: “A Totti voglio bene. Tra noi tutto chiarito. Ecco cosa mi piacerebbe fare”

CORSERA | Spalletti: “Mi piacerebbe lavorare con Totti, gli voglio bene. Il giorno del suo ritiro mi pesarono molto i fischi del pubblico” - SPALLETTI TOTTI – Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera parlando, tra le altre cose, della pace fatta con Francesco Totti, con cui i rapporti si era ... 🔗msn.com

Luciano Spalletti: «Francesco Totti è il calcio fatto persona, vorrei fare qualcosa insieme. Gianluca Vialli era unico» - Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, si è aperto con sincerità, in un'intervista al Corriere della Sera, ... 🔗msn.com

Spalletti: «La nazionale una lunga salita, partendo dai campi in terra battuta; Totti un figlio, vorrei poter cenare con Vialli» - Le parole di Luciano Spalletti, ct della nazionale italiana, in una lunga intervista rilasciata a Walter Veltroni sul Corriere della Sera Luciano Spalletti ha rilasciato una lunga intervista a Walter ... 🔗calcionews24.com