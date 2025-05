Spal retrocessa | ultima chance contro Milan Futuro per evitare la Serie D

La situazione della Spal è davvero critica: dopo una stagione deludente, la squadra si trova a un passo dalla retrocessione definitiva. Sabato prossimo dovrà affrontare il Milan Futuro in una gara decisiva per la salvezza. Tuttavia, oltre al risultato, ciò che preoccupa maggiormente è la prestazione emersa fino a oggi, che sembra confermare i timori di una stagione da dimenticare.

Davvero, non c’è limite al peggio con questa Spal, che già si è guadagnata di diritto un posto nella top 5 delle più brutte e deludenti di sempre, e ha ottime possibilità di schizzare al primissimo posto sabato prossimo. Oggi la Spal è retrocessa, e deve vincere in casa col MilanFuturo per salvarsi. Ma al di là del risultato, che pure in uno spareggio conta mica poco, è stata la prestazione offerta a Solbiate Arno a far cadere le braccia. Perdere rientra nelle possibilità, perdere così, per paura e mancanza di carattere davanti a una manica di ragazzini, quello no, non ci può stare. La Spal è stata passiva e remissiva fino all’intervallo, sempre in balìa delle onde e salvata solo dal buon pomeriggio di Galeotti. Poteva tentare di aggredire l’avversario, che con un gol al passivo rischiava di stramazzare. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spal retrocessa: ultima chance contro Milan Futuro per evitare la Serie D

