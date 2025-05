Spagna violenta 13enne e la offre su app di incontri | chiesti 107 anni di carcere per uomo di 45 anni

Un caso scioccante sta scuotendo la Spagna, con un uomo di 45 anni accusato di aver offerto una ragazza di 13 anni su app di incontri, orchestrando abusi continuati. Le indagini rivelano che sei uomini avrebbero partecipato a questi atti atroci, sollevando interrogativi inquietanti sulla sicurezza dei più giovani. La giustizia chiede 107 anni di carcere.

