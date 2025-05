Spaccate in centro Castelletti rompe il silenzio | Serviva riservatezza

In un contesto di crescente preoccupazione per le spaccate in centro, Laura Castelletti rompe il silenzio, giustificando la sua assenza di dichiarazioni pubbliche. "Serviva riservatezza", spiega, sottolineando l'importanza delle indagini in corso. La sua chiarificazione evidenzia la necessità di un approccio cauto e riflessivo di fronte a situazioni delicate.

A volte il silenzio è necessario. Laura Castelletti spiega così i giorni trascorsi senza dichiarazioni pubbliche, mentre in città montava la preoccupazione per le ripetute Spaccate avvenute in centro. "Non ho potuto parlare prima - chiarisce - perché erano in corso indagini delicate. Dovevamo.

