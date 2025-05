Spaccate e furti ai ristoranti in centro storico | preso il presunto responsabile

Brescia, 12 maggio 2025 – Nella notte, gli agenti hanno arrestato il presunto autore delle spaccate che hanno colpito diversi ristoranti del centro storico. L'operazione si è svolta nella zona della Pallata, vicino ai luoghi delle incursioni. La sua identità rimane ancora sconosciuta, ma si ipotizza che sia di origini straniere. Le autorità continuano a indagare sulla questione per fare luce su questi atti vandalici.

Brescia, 12 maggio 2025 – Il presunto colpevole delle Spaccate ai danni di diversi ristoranti del centrostorico questa notte è stato fermato nelle scorse ore a Brescia, nella zona della Pallata: nel pieno centrostorico cittadino, non distante da dove era entrato in azione nelle scorse settimane. Al momento non si conosce la sua identità anche se sarebbe di origini straniere.È stato fermato subito dopo avere tentato una spaccata, ed è riconosciuto grazie alla stessa felpa che indossava in occasione dei colpi messi a segno o tentati nei vicoli della Brescia antica: ai Nazareni di via Gasparo da Salò, alla Bullaccia di piazza Paolo VI, al Dukka di via Musei e al Nativo di via San Faustino. Attualmente l’uomo è in carcere.Quando l’uomo nella notte del 12 aprile è entrato in azione ai Nazareni e al Dukka, entrambi ristoranti palestinesi, si è pensato a una azione con sfondo politico. 🔗Leggi su Ilgiorno.it