Spacca un distributore in centro a Perugia per rubare snack | fermata con forbici da 20 cm e hashish in tasca

Una donna di 35 anni è stata denunciata a Perugia dopo aver tentato di spartire un distributore automatico in centro, armata di forbici da 20 cm. Durante il fermo, gli agenti hanno rinvenuto hashish nella sua tasca, portando a un'accusa di tentato furto e spaccio. Un episodio che ha scosso la tranquillità della città.

A Perugia, una donna di 35 anni è stata denunciata per tentato furto e spaccio, trovata con hashish e forbici. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Spacca un distributore in centro a Perugia per rubare snack: fermata con forbici da 20 cm e hashish in tasca

