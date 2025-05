Sottoscritto il Protocollo d’intesa per la costituzione dell’Area Vasta ‘Città metropolitana del Sannio’

La mattina del 12 maggio 2025, a Palazzo Mosti, è stato firmato un importante Protocollo d’intesa tra 16 comuni, dando vita all'area vasta “Città Metropolita del Sannio”. Questo accordo mira a una gestione condivisa dei servizi e a promuovere lo sviluppo del territorio, con un focus iniziale sul nuovo collegamento viario Benevento–Apice–Castel del Lago.

Firmato a Palazzo Mosti l’accordo tra 16 comuni per una gestione condivisa dei servizi e lo sviluppo del territorio sannita; primo obiettivo il nuovo collegamento viario Benevento–Apice–Castel del Lago.Benevento, 12 maggio 2025 – Sottoscritto stamane nell’Aula di Palazzo Mosti il Protocollod’intesa per la costituzionedell’AreaVasta‘Cittàmetropolitana del Sannio’. Hanno Sottoscritto il documento i Sindaci di Benevento, Apice, Apollosa, Calvi, Castelpoto, Foglianise, Fragneto Monforte, Paduli, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Torrecuso e il Commissario straordinario del Comune di Sant’Angelo a Cupolo. Il Protocollo prevede la gestione associata di funzioni e servizi in diversi ambiti: protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi, contratti pubblici, ambiente e biodiversità, cultura e valorizzazione dei beni paesaggistici, Polizia municipale, edilizia scolastica, gestione dei servizi pubblici locali quali servizio idrico integrato e trasporti locali, gestione del personale, gestione del patrimonio comunale e turismo. 🔗Leggi su Puntomagazine.it