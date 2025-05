Sos frodi informatiche Persi 12 miliardi in 20 anni

registrato negli ultimi cinque anni. Le frodi informatiche rappresentano una minaccia crescente, colpendo non solo le istituzioni finanziarie, ma anche consumatori e aziende di ogni dimensione. In questo contesto, è fondamentale esplorare le cause, le conseguenze e le strategie di difesa adottate per contrastare un fenomeno in continua evoluzione e sempre più sofisticato. Analizzeremo quindi l'impatto delle frodi informatiche e le misure necessarie per garantire la sicurezza nel settore finanziario.

OLTRE 12 miliardi di euro. È il valore delle perdite che il settore finanziario ha subito negli ultimi venti anni in tutto il mondo a causa delle frodiinformatiche, almeno secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale (Fmi). Questo fenomeno si è intensificato sempre più con la progressiva digitalizzazione dell’economia tanto che oltre un quinto delle perdite calcolate dal Fmi si è verificato tra il 2020 e il 2023. Per le operazioni di pagamento come i bonifici, le frodi sono abbastanza rare rispetto al numero totale delle transazioni ma non vanno comunque trascurate. La Banca d’Italia ha infatti stimato che, solo nel 2024, il valore dei bonifici fraudolenti ordinati nel nostro Paese tramite i PSP (Payment Service Provider, cioè i fornitori di servizi di pagamento) ammontava a circa 50 milioni di euro (+67% in un anno). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sos frodi informatiche. Persi 12 miliardi in 20 anni

