Sorpreso ad abbandonare rifiuti sul ciglio della strada | denunciato un 66enne

Un 66enne è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a abbandonare rifiuti sul ciglio della strada provinciale 77, nel rione di Montaperto. I poliziotti, durante un controllo di routine, hanno notato l'uomo mentre depositava due enormi sacchetti di rifiuti solidi urbani, evidenziando l'importanza della vigilanza sul rispetto delle norme ambientali.

È stato Sorpreso mentre si stava sbarazzando di due giganteschi sacchetti ricolmi di rifiuti solidi urbani, abbandonandoli lungo la strada provinciale 77, nel rione di Montaperto. Ad accorgersene nei giorni scorsi, durante un ordinario controllo del territorio, sono stati i poliziotti della.

