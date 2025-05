sorpresi con 50 bottiglie di champagne e vini pregiati in auto

Durante un'articolata operazione di controllo, i carabinieri di Ponte Gardena, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ortisei, hanno sorpreso due uomini di nazionalità georgiana con 50 bottiglie di champagne e vini pregiati in auto, risultando così denunciati per il possesso sospetto di merci di valore.

Nel corso di un’operazione di controllo del territorio, i carabinieri di Ponte Gardena, in collaborazione con il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ortisei, hanno denunciato due uomini di nazionalità georgiana, entrambi trentenni e residenti in Georgia, trovati in possesso di un. 🔗Leggi su Trentotoday.it