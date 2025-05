Sora Festival della Musica Sacra

Torna il Festival della Musica Sacra, edizione 2025, organizzato da ImpresArte-Regione Lazio, che si svolgerà nella suggestiva Provincia di Frosinone. Martedì 13 maggio, alle ore 20.30, l'evento si terrà a Sora, nella località Mezzano, presso il largario della Cappella della Madonna. Un'opportunità imperdibile per vivere la musica sacra in un contesto storico e spirituale affascinante.

Mollicone "Festival della Musica Sacra significa tanto per il Lazio" - "Un'iniziativa bellissima, ringrazio Rocca e Baldassarre che l'hanno ideata. Fare un festival della musica sacra italiana ed europea nel Lazio significa tante cose: valorizzare l'eccellenza della musica sacra ed europea, significa dare valore a tanti luoghi meravigliosi del Lazio, significa celebrare la musica sacra durante il Giubileo e su questo, come commissione Cultura e come componente della Commissione Giubileo presso Palazzo Chigi, possiamo dire che è stata fatta una macchina sincronica meravigliosa con Dicastero e Vaticano per dare il più possibile anche un

Vicari "Festival della Musica Sacra del Lazio occasione unica" - "È un'occasione unica, per la prima volta da decenni un ente pubblico organizza questa manifestazione, un vero e proprio festival che va in giro nel territorio con un calendario di appuntamenti, più di 150 in tutto il Lazio. Un'occasione unica anche per tanti giovani artisti. Importante in questo festival e' anche il premio di composizione per dimostrare che la musica sacra è la musica in generale, non è un bene da museo ma è viva.

Presentato il Lazio Musica Sacra Festival 2025, organizzato dalla Regione Lazio - È stato presentato dall'assessore regionale alla Cultura, Simona Renata Baldassarre, il "Lazio Musica Sacra Festival 2025". Organizzato dalla Regione Lazio, l'evento prevede, dal 1° aprile al 15 ottobre, oltre 150 concerti in tutto il territorio regionale. L'obiettivo è quello di rilanciare

Sora: successo per il debutto del Festival della Musica Sacra 2025 - Il prossimo appuntamento del Festival della Musica Sacra 2025 è previsto per martedì 13 maggio presso la Chiesa di Santa Maria Porta Coeli, in via Chiesa Nuova 82 a Sora.

Festival di musica sacra, a Sora il primo appuntamento è da standing ovation - Una domenica emozionante per il pubblico che ha riempito in ogni ordine di posto la Chiesa di Santo Spirito nel cuore di Sora per il primo appuntamento volsco del Festival della Musica Sacra 2025.

Tutte le notizie aggiornate su festival della musica sacra - Rilanciare la tradizione della musica sacra italiana, valorizzando in particolar modo le eccellenze territoriali: questo l'obiettivo del "Festival di musica sacra" della Regione Lazio, un programma