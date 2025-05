Sony ha acquisito Oriental Pearl per espandere il mercato di PlayStation in Cina

Sony ha acquisito il 51% di Oriental Pearl per potenziare la sua presenza nel mercato cinese di PlayStation. Questa operazione, che segna un'evoluzione strategica, permetterà al colosso giapponese di operare autonomamente, superando le limitazioni della joint venture iniziata nel 2014 e aprendo nuove opportunità nel crescente mercato videoludico cinese.

Sony ha deciso di rafforzare il business PlayStation in Cina, completando l’acquisizione del restante 51% delle azioni della società OrientalPearl, con cui aveva una joint venture fin dal 2014. Questa mossa segna un passaggio strategico fondamentale: il colosso giapponese non dovrà più dipendere da un partner locale per distribuire e promuovere le sue console nel gigantesco e ancora in parte inesplorato mercato cinese.Come riportato da Inf.news, l’azienda che fino a poco tempo fa si chiamava Shanghai OrientalPearl Sole Culture Development Co., Ltd. è stata ribattezzata Wanzhanpiwu Culture and Entertainment Development (Shanghai) Co., Ltd.. Il nome, secondo molte voci online, risulta astratto e quasi bizzarro, ma il cambiamento riflette una realtà concreta: l’uscita completa di OrientalPearl e la proprietà esclusiva da parte di Sony China Co. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Sony ha acquisito Oriental Pearl per espandere il mercato di PlayStation in Cina

