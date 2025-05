Sono sopravvissuti in barca bollendo i pesci con l’acqua arrugginita del motore | dispersi nell’Oceano per due mesi sono stati ritrovati vivi 5 pescatori

Cinque pescatori sudamericani, tre peruviani e due colombiani, sono stati ritrovati vivi dopo un incredibile viaggio di 55 giorni disperso nell'oceano. Partiti il 12 marzo, la loro avventura si è trasformata in un incubo a causa di un malfunzionamento della loro imbarcazione. La notizia, rimbalzata da CNN alla testata peruviana RPP, ha sorpreso e commosso il mondo, mostrando la resilienza dell'uomo di fronte alle avversità.

dispersinell'Oceano per ben 55 giorni e ora sonostati trovati vivi in Ecuador. È una notizia piacevolmente sorprendente quella riportata da numerosi media: dalla CNN alla peruviana RPP. Infatti, siamo proprio in Perù. Da qui, lo scorso 12 marzo, 5 pescatori sudamericani (3 peruviani e 2 colombiani) tra i 30 e i 50 anni erano partiti per poi doversi fermare a causa del malfunzionamento dell'alternatore, che ha tagliato anche tutte le comunicazioni. Per i pescatori, salpati dalla baia di Pucusana (a sud di Lima, capitale del Perù), è stato l'inizio di quasi due mesi drammatici. All'Associated Press, il capitano della marina ecuadoriana Maria Fares, ha affermato: "Non avevano motorino d'avviamento, luci e tutto ciò che una batteria genera".Per sopravvivere, dovevano "togliere l'acquaarrugginita dal motore (e) quando passava un pesce, lo catturavano e lo sbollentavano per mangiarlo".

Cosa riportano altre fonti

