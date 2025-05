Sonno | le città dell’Emilia-Romagna dove si dorme meglio Bologna bocciata

Bologna, 12 maggio 2025 – La qualità del sonno è influenzata non solo dallo stile di vita, ma anche dall'ambiente urbano. Recenti studi suggeriscono che le città con alti livelli di inquinamento acustico e atmosferico possono compromettere il riposo notturno. Di seguito, esploreremo i risultati della ricerca 'Unobravo', con un focus particolare su Bologna e le sue problematiche legate al sonno.

Bologna , 12 maggio 2025 – Se dormi male la causa potrebbe essere la città dove vivi. Infatti, soffrire di disturbi del Sonno non è solo una questione di insonnia. I fattori ambientali, come l'inquinamento acustico e la qualità dell'aria, possono avere un impatto significativo sulla capacità di riposare serenamente. La ricerca ‘Unobravo’ Le città peggiori: il caso di Bologna Le città migliori dell’Emilia Romagna La classifica per regioni: Marche ed Emilia- Romagna La ricerca ‘Unobravo’Unobravo ha quindi stilato una classifica delle 30 città italiane più popolose, analizzando vari parametri legati alla qualità del Sonno , tra cui la presenza di spazi verdi, la velocità di connessione internet e la qualità dell'aria. E mentre alcune città brillano per l'ambiente che offrono ai propri abitanti, altre risultano decisamente meno favorevoli al riposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

