sondaggio mentana fdi sempre più su e pd a picco

sempre più su Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che nel Sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 acquista uno 0,3% di consensi in una settimana e si porta così al 30,4. Al secondo posto e in calo, come spiegato dal direttore del Tg Enrico Mentana nell'edizione delle 20, il Partito democratico di Elly Schlein, che in sette giorni perde lo 0,1 e scende al 22,4. sempre più lontano dal primo partito. Giù pure il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che, con un meno 0,2, si porta al 12%. Segno che la strategia messa in atto dall'opposizione contro il governo non sta avendo proprio degli ottimi risultati.Stabile all'8,6% la Lega di Matteo Salvini, seguita da Forza Italia di Antonio Tajani, che invece acquista lo 0,1 e sale all'8,5%. Subito dopo ecco Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che pure guadagna uno 0,1 e si porta al 6,5% dei consensi.