Sondaggi Swg il partito di Giorgia Meloni allunga il distacco Pd e M5s in negativo Referendum quanti vogliono votare oggi

Secondo l'ultimo sondaggio Swg per TgLa7, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi, raggiungendo il 30,4%. Il Partito Democratico si attesta al 22,4%, mentre il Movimento 5 Stelle scende al 12%. Nel contesto del crescente distacco, si interroga anche sulla partecipazione al prossimo referendum.

È Fratelli d’Italia il partito che guadagna più consensi negli ultimi sette giorni, secondo il Sondaggio Swg per TgLa7. Il patito di GiorgiaMeloni sale al 30,4% (+0,3), seguito dal partito democratico stabile al 22,4 (-0,1%) e il Movimento 5 Stelle al 12% (-0,2). Invariato il dato per la Lega all’8,6%, seguita da Forza Italia all’6,5% (+0,1) e Verdi e Sinistra al 6,5% (+0,1).Azione conferma il 3,5% anche questa settimana. Così come resta sostanzialmente stabile Italia Viva al 2,9% (+0,1). In trend negativo +Europa all’1,6% (-0,1). Stabile Noi Moderati all’1%.Il Sondaggio sui Referendum dell’8 e 9 giugnoSono appena il 54% gli italiani che si dicono informati sull’appuntamento con i Referendum su lavoro e cittadinanza per l’8 e 9 giugno. E peggio va nel Sondaggio Swg a proposito di chi ha intenzione di andare a votare. 🔗Leggi su Open.online

Il partito di Giorgia Meloni da due anni senza cali di consenso. Perdono ancora Pd e Avs: la media dei sondaggi - È a sinistra che i sondaggi di marzo registrano la maggiore emorragia di consensi, mentre resta stabile Fratelli d'Italia. Una stabilità che va avanti ormai da due anni e mezzo, cioè da quando il centrodestra è al governo, come sottolinea Lorenzo Ruffino di Pagella politica. Dall'ottobre 2022, quindi il partito di Giorgia Meloni non ha mai registrato un calo di consensi, un fenomeno finora senza precedenti, spiega Ruffino.

Sondaggi politici, la Lega è l'unico partito del centrodestra a guadagnare consenso questa settimana - Secondo l'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, l'unico partito della maggioranza Meloni a guadagnare qualcosa questa settimana è la Lega di Matteo Salvini, che va su all'8,3%.

Sondaggi politici Swg 17 marzo 2025: cresce solo il Pd, calano FdI, M5s e FI - Tra i partiti maggiori, secondo il sondaggio politico realizzato da Swg per Tg La7, soltanto il Pd è cresciuto nell'arco di sette giorni, dal 10 al 17 marzo. Le rilevazioni hanno mostrato come i dem di Elly Schlein abbiano guadagnato lo 0,3 per cento nelle intenzioni di voto degli italiani, portandosi al 22,7. Resta importante, però, la distanza da Fratelli d'Italia, nonostante il calo del partito di Giorgia Meloni, scivolato al 30 per cento (-0,2).

