Sondaggi politici La7 Fratelli d’Italia allunga

Fratelli d'Italia continua a guadagnare consensi, secondo l'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. Il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 30,4%, segnando un incremento dello 0,3% rispetto alle rilevazioni precedenti. Con questo risultato, Fratelli d'Italia consolida la sua posizione di primo partito italiano.

