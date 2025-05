Sondaggi politici La7 Fratelli d’Italia allunga

Fratelli d'Italia continua la sua ascesa nei sondaggi politici, guadagnando lo 0,3% e raggiungendo il 30,4%, secondo l'ultima rilevazione di Swg per Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni si afferma come primo in Italia, evidenziando un trend positivo in vista di eventuali elezioni.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce ancora, il partito di Giorgia Meloni vola nel Sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 se si andasse alle elezioni oggi, 12 maggio. Fratelli d'Italia, ampiamente primo partito, cresce e 'scappa'. Fdi guadagna lo 0,3% e sale al 30,4%, allungando ulteriormente sul Pd. Il Partito democratico

