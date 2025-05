Sondaggi politici il Pd perde mezzo punto recupera il M5s | chi prende più voti

Secondo l'ultimo sondaggio Dire-Tecné, Fratelli d'Italia si attesta al 29,8%, mentre il Partito Democratico perde terreno con un calo dello 0,5%. In controtendenza, il Movimento 5 Stelle registra un incremento, raggiungendo il 12%. Intanto, crescono la fiducia nel governo e il consenso verso Giorgia Meloni, a testimonianza di un panorama politico in continua evoluzione. Scopriamo i dettagli di queste dinamiche.

FdI è al 29,8%, il Pd perdemezzopunto in un mese, mentre il M5s sale al 12%. Seguono FI, Lega e Avs. Nell'ultimo mese crescono la fiducia nel governo e i consensi verso Giorgia Meloni. Ecco cosa emerge dall'ultimo Sondaggio Dire-Tecné. 🔗Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sondaggi politici, Meloni guadagna consensi mentre il Pd perde terreno: bene il M5s, male la Lega - L'ultimo sondaggio dell'istituto Bidimedia mostra un forte incremento di consensi per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia e Lega registrano cali significativi. La fiducia in Meloni cresce, ma il centrodestra appare sempre più diviso, con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle che affrontano sfide interne.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Sondaggi politici, Fdi di Meloni ancora in crescita, in lieve calo il Pd (perde mezzo punto in un mese) - Nell'ultimo sondaggio pubblicato da Dire-Tecnè, Fratelli d'Italia di Meloni sale ancora: è al 29,8%, guadagnando lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana (+0,1% sul mese).Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Sondaggi politici, Fdi, Fi e Lega con il segno meno, recupera il Pd (ma perde mezzo punto in un mese) - Secondo l'ultimo sondaggio effettuato da Dire-Tecnè tutto il centrodestra risulta in leggero calo questa settimana. Fdi è sempre primo partito, con il 29,8%.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Sondaggi politici, il Pd perde mezzo punto, recupera il M5s: chi prende più voti; I sondaggi politici di Pagnoncelli: in ripresa Fratelli d'Italia, arretra la Lega, Pd in leggera flessione; Sondaggi politici, centrodestra in affanno: in calo Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, bene il Pd; Sondaggi politici, solo due partiti crescono: ecco come voterebbero oggi gli italiani. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sondaggi politici, il Pd perde mezzo punto, recupera il M5s: chi prende più voti - FdI è al 29,8%, il Pd perde mezzo punto in un mese, mentre il M5s sale al 12%. Seguono FI, Lega e Avs. Nell’ultimo mese crescono la fiducia nel governo e i consensi verso Giorgia Meloni. Ecco cosa ... 🔗fanpage.it

Sondaggi politici 2025/ Crisi Pd, Schlein come Letta: FdI 30%, Lega top. Borsino leader: Meloni +16% su Conte - Sondaggi politici DiRE-Tecnè 2025, calo di Schlein sui "livelli" del Pd di Letta: M5s e FI stabili, Lega in crescita. Meloni spopola sui leader ... 🔗ilsussidiario.net

FdI e Pd accelerano, giù Forza Italia e M5s: la Supermedia Youtrend - I dati dei principali istituti di sondaggio confermano la leadership di Fratelli d'Italia sopra il 30%, con il Partito democratico stabile in seconda posizione, mentre il Movimento 5 Stelle perde ... 🔗tg24.sky.it