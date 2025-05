Solo tre oggetti potrebbero confermare o smentire la verità sull’omicidio di Garlasco | ma sono spariti tutti

Nel mistero che avvolge l’omicidio di Chiara Poggi, gli oggetti chiave per ricostruire la verità processuale restano sfuggenti. L'arma del delitto, due asciugamani e le scarpe dell'assassino, cruciali per le sentenze su Alberto Stasi, non sono mai stati ritrovati. Da quel 2007, la loro assenza alimenta interrogativi e sospetti, rendendo la ricerca della verità un puzzle ancora irrisolto. Continua a esplorare i dettagli di questo

Gli unici oggetti che sarebbero utili a riconfermare o eventualmente smentire la verità processuale sull'omicidio di Chiara Poggi sarebbero quelli non trovati sulla scena del crimine ma che ricondurrebbero al giorno del delitto. Ovvero: l'arma utilizzata, due asciugamani e le scarpe dell'assassino (per le sentenze Alberto Stasi). Dal 2007 sonotuttioggetti scomparsi, mai rinvenuti. 🔗Leggi su Fanpage.it

