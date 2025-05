sogliano aderisce alla campagna per il ripudio della guerra

In breve da Zazoom:

Il consiglio comunale di Sogliano al Rubicone ha approvato all’unanimità l’adesione allacampagna nazionale "R1pud1a" promossa da Emergency, un’iniziativa che punta a riportare al centro del dibattito pubblico il principio sancito dall’articolo 11 della Costituzione italiana: "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".All’inaugurazione dello striscione dellacampagna che campeggia sulla facciata del municipio presenti anche i rappresentanti di Emergency Forlì-Cesena, arrivati a Sogliano per condividere questo momento e discutere di future collaborazioni. Dice Tania Bocchini sindaca di Sogliano al Rubicone: "Con questa scelta, l’Amministrazione comunale intende rafforzare il proprio impegno nella promozione di una cultura della pace, della solidarietà e del rispetto dei diritti umani, partendo dal territorio. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it