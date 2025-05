Softball l' Italposa torna da Caronno con un pareggio che fa ben sperare

L'Ialposa riprende slancio e torna alla vittoria dopo un periodo difficile, segnando un’importante svolta nella settima giornata di regular season. Dopo una sconfitta sofferta in gara 1, le forlivesi si riscattano con una vittoria decisiva in gara 2, battendo le avversarie di Saronno con un punteggio di 2 a 1. La squadra guarda ora con rinnovata fiducia alla classifica e al prosieguo della stagione.

L’Ialposa torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Nella settima giornata di regular season le forlivesi sfiorano il colpaccio sul diamante di Saronno, cedono gara 1 al secondo inning supplementare e poi vincono gara 2 con il punteggio di 2 a 1 a favore delle forlivesi. In classifica. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Softball, l'Italposa torna da Caronno con un pareggio che fa ben sperare

Su questo argomento da altre fonti

Softball, l’Italposa torna sul diamante amico del Buscherini e riceve Macerata - L’Italposa torna sul diamante amico del Buscherini per la quinta giornata del girone di andata, a farle visita la formazione marchigiana del Macerata. Si giocherà domenica come da indicazioni del Coni in ossequio alle esequie del Santo Padre previste per il 26 aprile. Le forlivesi vengono dal... 🔗Leggi su forlitoday.it

Softball, inizia dall’insidioso diamante di Caronno la stagione dell’Italposa - Dopo il rinvio delle gare di apertura della stagione, dello scorso sabato, l’Italposa Forlì farà il suo debutto nel massimo campionato di softball in trasferta sul diamante della Rhea Vendors di Caronno Pertusella. Per le forlivesi che potranno contare sul duo americano Johnson e Moreland, sarà... 🔗Leggi su forlitoday.it

Softball, serie A1: debutto con pareggio dell’Italposa sul difficile campo di Caronno - Inizia con un pareggio la stagione 2025 dell’Italposa Softball Forlì, le romagnole impegnate sul campo del Caronno Pertusella vincono gara 1 abbastanza agevolmente,4-12 il finale, in gara due serve il tie break (8 Inning) per decidere la sfida a che si conclude a favore delle padrone di casa... 🔗Leggi su forlitoday.it

Softball A1, sabato Inox Team Saronno contro Forlì. Caronno ospita Bollate; Softball, inizia dall’insidioso diamante di Caronno la stagione dell’Italposa; Italposa FORLI'@RHEAVENDORS CARONNO - Serie A1 Softball 2025; Softball, serie A1: debutto con pareggio dell’Italposa sul difficile campo di Caronno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Softball, l'Italposa torna da Caronno con un pareggio che fa ben sperare - In classifica le romagnole rimangono al quinto posto ad una lunghezza dal Caronno, questo a due giornate dalla fine del girone di andata ... 🔗forlitoday.it

Italposa Softball Forlì sfida l'Inox Team Saronno in un match cruciale in Lombardia - Dopo la sconfitta contro Bollate, Forlì cerca riscatto contro Saronno, attuale seconda in classifica, in un match decisivo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Softball, l'Italposa impegnata sul campo del Inox team di Saronno - Gara 1 inizia alle 17 con le lanciatrici italiane: viste le condizioni di Cacciamani allertata c’è Comar, mentre di fronte avranno l’Italoamericana Toniolo. Gara 2 a Johnson per Forlì troverà l’americ ... 🔗forlitoday.it