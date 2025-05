Sofia Goggia via i vestiti | la regina delle nevi incanta il web

Sofia Goggia sorprende il web con un post audace che la ritrae in un elegante scatto sexy, catturando l'attenzione di fan e follower. Tuttavia, la sorpresa si trasforma in delusione quando si scopre che si trattava solo di un pesce d'aprile. La regina delle nevi sa come giocare con le emozioni!

Pazzesca SofiaGoggia: la sciatrice alpina, almeno per una volta, ha deciso di accontentare i follower e di regalare loro uno scatto diverso e molto sexy.Quando i tifosi hanno scoperto che si trattava solo ed esclusivamente di un piccolo pesce d'aprile, ci sono innegabilmente rimasti male. Avrebbe fatto piacere a molti di loro, in effetti, scoprire che la notizia che era stata messa in giro da Sportal fosse effettivamente vera e fondata. Invece no, non lo era, tanto è vero che SofiaGoggia non ha mai posato, al contrario di quanto era stato annunciato, per Playboy.SofiaGoggia, via i vestiti: la reginadelleneviincanta il web (Instagram) – Ilveggente.itUna delusione che i suoi sostenitori, essendo trascorsi due anni da quello scherzo innocente ma virale, avranno ormai smaltito, sebbene forse, in cuor loro, continuino a sperare che la campionessa azzurra possa decidere, un giorno, di levarsi qualche strato di vestiti di troppo e di mostrarsi in tutto il suo splendore.

LE PIÙ FORTI! Federica Brignone prima, Sofia Goggia seconda per un centesimo: doppietta azzurra a La Thuile! - Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo! La valdostana corona una stagione memorabile e lo fa trionfando proprio a casa sua nel secondo superG di La Thuile. Solamente l’aritmetica tiene ancora aperta una contesa con Gut-Behrami che bisogna dire era ormai chiusa da settimane, con Brignone che è stata superlativa negli ultimi due mesi. La conquista della sfera di cristallo, infatti, è ancora ufficiosa, visto che l’azzurra ha 382 punti di vantaggio sull’elvetica quando mancano quattro gare alla fine, ma Gut-Behrami sicuramente non farà lo slalom alle finali di Sun Valley. 🔗Leggi su oasport.it

Discesa cancellata, doppio Super G: cambiano i programmi di Sofia Goggia a La Thuile - La Coppa del Mondo di sci alpino femminile giunge alla penultima tappa del proprio calendario: in programma c’è un weekend in Val d’Aosta, a La Thuile, che è l’antipasto di quelle che saranno le finali di Sun Valley, nell’Idaho, Stati Uniti.La settimana valdostana è stata fortemente condizionata dal meteo: la neve che è caduta copiosa sulla pista ha convinto gli organizzatori a cancellare le due prove di discesa previste per martedì e mercoledì e di conseguenza annullare anche la discesa libera che inizialmente doveva svolgersi giovedì 13 marzo, con i Super G nei due giorni successivi. 🔗Leggi su bergamonews.it

Sofia Goggia rilancia: “Importante essere tutta intera. In America farò all in” - Sfuma ancora il ritorno alla vittoria in Coppa del Mondo per Sofia Goggia, ma la bergamasca conquista comunque un ottimo secondo posto nel superG sprint di La Thuile. Una gara velocissima ma molto complicata per le condizioni della neve in pista con gli organizzatori che hanno fatto di tutto per far disputare il primo dei due superG in programma.Alla fine sono stati solo sei i centesimi che hanno diviso Goggia dalla vincitrice Emma Aicher, con la tedesca che è stata perfetta nel tratto finale dove ha guadagnato quasi quattro decimi all’azzurra. 🔗Leggi su oasport.it

