smettiamola di lamentarci il ciclismo italiano ha futuro

Smettiamola di lamentarci: il ciclismo italiano ha un futuro brillante. L'ex campione Ivan Basso, ora dirigente, sottolinea la presenza di talenti emergenti, sottolineando che, nonostante alcune assenze, il Giro d'Italia sta conquistando l'interesse dei grandi corridori. Un segnale positivo che invita a guardare con fiducia al domani. Continua a leggere per scoprire di più!

Livigno con Rcs Sport nei luoghi sacri del ciclismo italiano - Nel panorama sportivo ci sono eventi in grado di unire in maniera trasversale tutti gli appassionati del mondo, perché forti di un’importante storicità, che si cementa nel mito e che continua a riscrivere sé stessa, anno dopo anno, campione dopo campione. Imprese sempre nuove, che “basta il nome”... 🔗 Leggi su sondriotoday.it

Ciclismo, i sogni di Affini: "Voglio il titolo italiano a cronometro e il debutto al Tour" - Roma, 27 febbraio 2025 - Mantovano di nascita ma ormai, anche per ragioni affettive, olandese di adozione, come ha dimostrato la recente candidatura a sportivo dell'anno della provincia di Drenthe, Edoardo Affini non ha voglia di fermarsi proprio ora che sta finalmente raccogliendo le meritate soddisfazioni in carriera: su tutte il titolo europeo vinto a cronometro lo scorso settembre in Limburgo, impreziosito anche dall'oro nella staffetta mista a squadre nei Mondiali di Zurigo. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net