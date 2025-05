Smartphone a scuola l’Italia guida la proposta Ue per vietarli fino ai 14 anni Valditara | Già 10 paesi hanno aderito

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato a Bruxelles una proposta ambiziosa per vietare l'uso degli smartphone nelle scuole dell'Unione Europea fino ai 14 anni. Con il sostegno di già dieci paesi, l'iniziativa mira a promuovere un ambiente di apprendimento più concentrato e ridurre le distrazioni digitali tra i giovani studenti. La proposta lascia aperta la possibilità di un'ulteriore estensione del divieto in futuro.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha presentato a Bruxelles una proposta che punta a "eliminare i cellulari dalle scuole dell'Ue", almeno fino ai 14 anni, lasciando aperta la possibilità di "estendere ulteriormente questo divieto".

