Skill In la messinese Ania Paleologo vince il primo posto al campionato regionale di tiro con l' arco

Ania Paleologo, atleta messinese, conquista il primo posto al campionato regionale di tiro con l'arco, aggiungendo un altro successo al progetto Skill In della SSD UniMe. Questo programma, dedicato a persone con disabilità, promuove l'accessibilità allo sport. Dopo due anni di partecipazione ai Campionati Nazionali di ginnastica artistica Fisdir a Rimini, i risultati parlano chiaro.

