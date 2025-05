Sinodale e missionaria La Chiesa di Leone XIV nella riflessione di Cristiano

Con l'avvicinarsi dei momenti decisivi del pontificato di Leone XIV, è fondamentale analizzare la sua figura attraverso il confronto con il passato, in particolare con il suo predecessore. La scelta del nome Francesco da parte di Bergoglio, privo dei tradizionali simboli imperiali romani, segna un netto distacco dalla continuità dei modi del precedente papa, dando inizio a una stagione potenzialmente carica di innovazioni e riforme per la Chiesa.

Il pontificato di Leone XIV entra nei suoi giorni caldi, ora lo vedremo definirsi, eppure qualcosa ci dice che dobbiamo caratterizzare il nuovo papa in base al visibile, cioè alla sua continuità o discontinuità dai modi del precedente papa. Ecco allora che il Bergoglio senza i simboli imperiali romani e che sceglie il nome rivoluzionario di Francesco appare opposto al nuovo che quei simboli torna a indossare e che rientra nella storia delle tradizioni interne con il nome di Leone.A me sembra che il nuovo papa prosegua l'opera del suo predecessore con una personalità nuova, un compito nuovo e quindi nuove priorità. Voglio dire che quello di Bergoglio è stato un pontificato rivoluzionario fondamentalmente perché teso sin dai suoi primi passi a sostituire la vecchia Chiesa piramidale e clericale con la nuova ChiesaSinodale, cioè una Chiesa non più gerarchica e centralista, ma nella quale il laicato cattolico ha una potestà giurisdizionale, cioè di gestione del potere amministrativo, tanto quanto la ha il potere ordinato, quello del clero che ha la prerogativa di amministrare i sacramenti, ma che non è più l'unico potere della Chiesa e nellaChiesa.

