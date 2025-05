Sinner vince e accede agli ottavi degli Internazionali Finisce 6-4 6-2 De Jong dolorante al polso negli ultimi game

Jannik Sinner avanza agli ottavi degli Internazionali, superando il giovane De Jong con un secco 6-4 6-2, nonostante il rivale abbia accusato dolori al polso nei momenti finali. Questo match rappresenta un passo fondamentale per Sinner nella sua risalita dopo un lungo infortunio. Prossima sfida: l'argentino Francisco Cerundolo.

Al prossimo turno Sinner sfiderà l'argentino Francisco Cerundolo. Match contro de Jong importante soprattutto nel suo percorso per riprendere il ritmo-gara dopo il lungo stopL'articolo Sinnervince e accedeagliottavidegliInternazionali. Finisce 6-4 6-2, De Jongdolorante al polsonegliultimigame proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner vince e accede agli ottavi degli Internazionali. Finisce 6-4 6-2, De Jong dolorante al polso negli ultimi game

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner travolge De Jong. Ora c'è Cerundolo; Tennis, Sinner batte De Jong e prosegue la sua corsa agli Internazionali d'Italia ·; Internazionali d’Italia, Sinner vince al terzo turno: de Jong battuto in due set; Sinner-De Jong 6-4 6-2: Jannik accede agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Internazionali, Jannik Sinner agli ottavi: de Jong battuto 2-0. Berrettini si ritira - Problemi agli addominali, Berrettini si ritira Matteo Berrettini si ritira nel corso del secondo set contro Casper Ruud. Ancora una volta problemi fisici per il tennista romano. Ancora una volta gli a ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sinner incanta Roma: batte De Jong e vola agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2025

Jannik Sinner continua a brillare agli Internazionali d’Italia 2025. Lunedì 12 maggio, il numero uno del mondo ha superato Jesper De Jong con un netto 6-4, 6-2, conquistando l’accesso agli ottavi di finale del torneo romano.

Jesper de Jong sfida Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2025: chi è il tennista olandese

Jesper de Jong sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista olandese ha conquistato l’accesso al terzo turno del torneo di Roma dopo aver battuto sabato 10 maggio lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, guadagnandosi così la sfida contro il numero uno del mondo, tornato in campo dopo una squalifica di tre mesi legata al caso Clostebol.

Sinner-De Jong agli Internazionali d'Italia 2025: orario, precedenti e dove vedere il match in TV

Jannik Sinner torna oggi, lunedì 12 maggio, sul campo del Foro Italico per affrontare Jesper De Jong nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025, appuntamento valido per il circuito Masters 1000.