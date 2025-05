Sinner vince ancora e accede agli ottavi Finisce 6-4 6-2 il match con De Jong infortunato al polso negli ultimi game

Jannik Sinner continua a brillare nel torneo, sconfiggendo l'olandese De Jong con un netto 6-4, 6-2, nonostante un infortunio al polso che ha condizionato il finale del match. Avanza così agli ottavi, dove affronterà l'argentino Francisco Cerundolo. Un passo importante per Sinner, in cerca di ritrovare il ritmo dopo un lungo stop.

Al prossimo turno Sinner sfiderà l'argentino Francisco Cerundolo. match contro de Jong importante soprattutto nel suo percorso per riprendere il ritmo-gara dopo il lungo stop

