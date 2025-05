Sinner va agli ottavi battuto De Jong che crolla a terra | momenti di paura per l’infortunio

Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale agli Internazionali di Roma battendo De Jong con un netto 2-0. La vittoria, però, è stata segnata da momenti di paura, quando l'avversario è crollato a terra a causa di un infortunio. Malgrado le difficoltà iniziali, Sinner ha recuperato e chiuso il primo set sul 6-4.

Missione centrata per Jannik Sinner, che si è imposto per 2-0 su De Jong e può così volare agliottavi di finale degli Internazionali di Roma. Una partita che ha visto il numero uno in difficoltà nel primo set, chiuso sul 6-4. momenti di paura nel secondo: l’avversario dell’italiano è crollato di colpo a terra, lamentando un forte dolore al polso. Medicato, è riuscito a riprendere ma non ha più potuto ribattere agli attacchi dell’azzurro, che si è preso la vittoria per 6-218.10 Sinner non è ancora al top, ma vince 2-0 e va agliottaviTroppo dolore per De Jong, che non riesce più a riprendere il controllo della partita e cede in maniera nettissima. Sinner si impone per 6-2 e vola agliottavi, anche se la condizioni non è evidentemente quella dei tempi migliori: ora un po’ di riposo prima della prossima sfida. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner va agli ottavi, battuto De Jong che crolla a terra: momenti di paura per l’infortunio

