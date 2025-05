Sinner un bambino ‘carota’ e un forza Juve per Bastoni | cori e cartelloni al Foro

Jannik Sinner ha conquistato il Foro Italico nel terzo turno degli Internazionali d'Italia 2025, battendo Jesper de Jong. I tifosi hanno risposto con entusiasmo, sfoggiando magliette e cappelli color 'carota' per supportare il giovane talento, trasformando il Centrale in un vibrante palcoscenico di cori e cartelloni dedicati alla sua vittoria.

(Adnkronos) – Nei due set con cui Jannik Sinner ha battuto Jesper de Jong oggi lunedì 12 maggio nel terzo turno degli Internazionali d'Italia 2025 a Roma, anche il Foro Italico ha fatto la sua parte. Fin dalla mattina sono spuntate magliette e cappelli color 'carota', con il Centrale, ancora una volta sold out per .

Starace: "Rientro complicato per Sinner ma la sua forza mentale è unica" - "Non è semplice per nessuno tornare a competere dopo più di due mesi di stop. Ma da un campione dotato da una forza mentale straordinaria come Sinner ci si può aspettare di tutto". Potito Starace, ex campione azzurro (nel 2007 e' stato numero 27 del ranking mondiale) analizza con Agi le potenziali difficoltà cui si troverà davanti il re del mondo tennistico al suo ritorno ufficiale sulla scena, agli Internazionali d'Italia, dopo i tre mesi di esilio forzato dal suo regno, dovuto al caso Clostebol.

Il boato, la sfida con Lehecka e un 'forza Milan': il primo allenamento di Sinner al Foro - (Adnkronos) – Jannik Sinner si allena in vista dell'inizio degli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, martedì 5 maggio, il numero uno del mondo è sceso in campo sul Centrale del Foro Italico, quasi pieno per l'occasione. Tanti i tifosi e gli appassionati che non hanno voluto perdersi la prima uscita del tennista azzurro, al rientro dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol. Dall'altra parte della rete il ceco Jiri Lehecka, 38esimo del ranking Atp e coprotagonista dello show.

Il boato, la sfida con Lehecka e un 'forza Milan': il primo allenamento di Sinner al Foro - (Adnkronos) –Jannik Sinner si allena in vista dell'inizio degli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, martedì 5 maggio, il numero uno del mondo è sceso in campo sul Centrale del Foro Italico, quasi pieno per l'occasione. Tanti i tifosi e gli appassionati che non hanno voluto perdersi la prima uscita del tennista azzurro, al rientro dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol. Dall'altra parte della rete il ceco Jiri Lehecka, 38esimo del ranking Atp e coprotagonista dello show.

