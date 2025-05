Sinner trova lo spauracchio Cerundolo | ultimo precedente a Roma da brividi Devo alzare il mio livello

Jannik Sinner si prepara ad affrontare il temuto Francisco Cerundolo negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma. L'argentino ha già inflitto una sconfitta bruciante all'azzurro nel 2023, in un match emozionante. Per Sinner, sarà fondamentale elevare il proprio livello per riscattarsi e superare questo ostacolo.

Negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma, in programma domani, Jannik Sinner dovrà affrontare l’argentino Francisco Cerundolo, che sconfisse l’azzurro nel medesimo turno degli Internazionali d’Italia nel 2023, imponendosi in rimonta con lo score di 6-7 (3) 6-2 6-2.Nel complesso sono però quattro i precedenti tra i due ed in totale sono arrivate due vittorie per parte: gli altri tre scontri si sono giocati tutti nel 2022. Sinner si è imposto negli ottavi a Vienna e nella fase a gironi di Coppa Davis, mentre l’argentino ha sfruttato il ritiro dell’azzurro nei quarti di finale di Miami.Dopo la vittoria odierna Jannik Sinner ha detto di Francisco Cerundolo: “Ogni giorno è una sfida nuova, l’ultima volta ci ho perso su questo campo. Ha avuto una stagione pazzesca, sarà difficile: dovrò alzare il livello se voglio giocare alla pari. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner trova lo spauracchio Cerundolo: ultimo precedente a Roma da brividi. “Devo alzare il mio livello”

