Sinner travolge De Jong Ora c' è Cerundolo

Jannik Sinner batte anche Jesper De Jong e approda agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Tutto facile per l'italiano che al Campo Centrale supera senza patemi l'olandese (6-4, 6-2) e conquista la sua 23esima vittoria consecutiva. L'altoatesino impiega un'ora e mezza per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: ritardo molto probabile, si prolungano le partite precedenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-OSTAPENKO NON PRIMA DELLE 12.30LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (NON PRIMA DELLE 19.00)12.31 La partita tra l’americana Stearns e la giapponese Osaka si prolunga. Dopo che la statunitense ha conquistato il primo parziale col punteggio di 6-4, la nipponica ha risposto col 6-3 nel 2° set. A questo punto il prolungamento di questo incontro potrebbe dilatare i tempi d’attesa per Sinner-de Jong, comunque prevista non prima delle 15. 🔗Leggi su oasport.it