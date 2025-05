Sinner supera De Jong e sfida Cerundolo mentre Paolini storica ai quarti

Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, superando l’olandese De Jong con un convincente 6-4, 6-2 in un’ora e 33 minuti. La vittoria segna la 23ª consecutiva per il numero uno mondiale, pronto a sfidare Cerundolo. Ottima anche la prestazione di Paolini, storica ai quarti, che si unisce ai successi italiani.

Jannik Sinner ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia superando l'olandese De Jong. Con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 33 minuti, il numero uno mondiale ha ottenuto la sua 23ª vittoria consecutiva, proclamandosi protagonista di una prestazione intensa e piena di sfumature.

Jesper de Jong sfida Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2025: chi è il tennista olandese

Jesper de Jong sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista olandese ha conquistato l’accesso al terzo turno del torneo di Roma dopo aver battuto sabato 10 maggio lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, guadagnandosi così la sfida contro il numero uno del mondo, tornato in campo dopo una squalifica di tre mesi legata al caso Clostebol.