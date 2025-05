Sinner stoppa l' allenamento a Roma | lo stupore davanti al passaggio delle Frecce Tricolori

Durante una sessione di allenamento al Foro Italico di Roma, Jannik Sinner ha interrotto la sua pratica per ammirare il passaggio delle Frecce Tricolori. Questo gesto ha stupito i presenti e dimostrato il profondo senso di orgoglio e rispetto del giovane tennista nei confronti di uno spettacolo che celebra l'italianità.

Durante una sessione di allenamento al Foro Italico di Roma, Jannik Sinner ha sorpreso tutti fermandosi improvvisamente non per un problema fisico, ma per rendere omaggio a uno spettacolo tutto italiano: il passaggiodelleFrecceTricolori. Il tennista altoatesino, noto per la sua concentrazione e il suo rigore, ha alzato lo sguardo verso il cielo, lasciandosi affascinare dalle scie verdi, bianche.

