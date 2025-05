Sinner risponde con ironia alle parole di Papa Leone XIV in conferenza stampa

Jannik Sinner ha risposto con ironia alle recenti dichiarazioni di Papa Leone XIV durante una conferenza stampa. Dopo aver trionfato su Jesper de Jong al terzo turno degli Internazionali d'Italia 2025, il tennista ha mostrato un mix di sorpresa e umorismo, trasformando un momento di tensione in occasione per un sorriso.

Il tennista Jannik Sinner ha reagito in modo originale alle recenti osservazioni del PapaLeone XIV. Dopo aver superato con determinazione Jesper de Jong al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025, l’atleta ha manifestato un leggero imbarazzo in risposta alleparole del Pontefice, che nella mattinata aveva scherzato sul cognome del tennista. La sua affermazione, . L'articolo Sinnerrisponde con ironiaalleparole di PapaLeone XIV in conferenzastampa è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sinner risponde con ironia alle parole di Papa Leone XIV in conferenza stampa

Su questo argomento da altre fonti

Sinner 'dribbla' la domanda sul Papa: "Perché mi dovete mettere in difficoltà?" - Sinner 'dribbla' la domanda sul Papa: "Perché mi dovete mettere in difficoltà?" Il tennista azzurro non ha commentato le parole di Leone XIV dopo aver battuto De Jong agli Internazionali ... 🔗msn.com

Internazionali, Kalinskaya acclamata da Roma ma subito ko. E sui social scatta l’ironia: “Voleva evitare Sinner” - Un rapido ko. che ha inevitabilmente scatenato le ironie social vista la presenza dell’ex compagno Jannik Sinner. Kalinskaya eliminata nettamente da Stearns Dopo il titolo di Madrid niente doppio a ... 🔗sport.virgilio.it

Pellegrini, pioggia di insulti dopo le critiche a Sinner: lei ammette un errore e lancia un'altra frecciata a Jannik - L'ex nuotatrice ha attirato su di sé le ire di centinaia di utenti, dopo le parole sul caso Sinner ... A chi le chiede di scusarsi su Sinner, risponde: «Sulla persona non ho mai detto niente». 🔗ilmattino.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papa Leone XIV ironizza su Sinner: Un torneo di tennis? Sì, ma senza di lui

Durante un incontro informale con i media internazionali, Papa Leone XIV ha regalato un momento di leggerezza parlando della sua passione per il tennis.