Sinner quando gioca? Jannik sfida Cerundolo agli ottavi degli Internazionali Roma Orario e dove vederla in tv e streaming

Jannik Sinner continua la sua corsa agli Internazionali BNL d'Italia di Roma, raggiungendo gli ottavi di finale dopo le vittorie su Navone e De Jong. Ora è pronto a sfidare il talentuoso Cerundolo. Scopri l'orario dell'incontro e come seguirlo in TV e streaming per non perderti questo entusiasmante match.

Carlos Alcaraz sfida Jannik Sinner: “Se faccio le cose giuste, il n.1 arriverà di conseguenza” - Carlos Alcaraz ha iniziato bene il proprio percorso nel Masters1000 di Indian Wells. Lo spagnolo (n.3 del mondo) ha sconfitto piuttosto agevolmente il francese Quentin Halys nel secondo turno e nella nottata italiana affronterà il canadese Denis Shapovalov in un confronto tra due giocatori che concedono anche tanto allo spettacolo.Carlitos va a caccia della terza affermazione consecutiva in questo torneo, volendo mandare un chiaro segnale a tutti, ivi compreso Jannik Sinner che non ha potuto prendere parte al 1000 per la sospensione di tre mesi legata alla vicenda “Clostebol”. 🔗Leggi su oasport.it

Kyrgios lancia la sfida a Sinner, è una cosa personale: c’è data e luogo dopo il rientro di Jannik - Nick Kyrgios lancia il guanto di sfida a Jannik Sinner: dopo averlo infangato in tutti i modi per la vicenda della positività al Clostebol, l'australiano punta dritto al Foro Italico, per trasformarlo in un'arena. L'australiano pagherebbe di tasca sua per battere il campione azzurro proprio a Roma...Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Nick Kyrgios e Jannik Sinner: una sfida che promette scintille - Il noto tennista australiano Nick Kyrgios, reduce da un importante successo a Miami dopo un digiuno di oltre due anni, ha iniziato a delineare i contorni della sua prossima stagione agonistica. Nonostante gli ostacoli fisici che lo hanno accompagnato negli ultimi tempi, Kyrgios sembra lontano dall’idea di appendere la racchetta al chiodo. La possibilità di […] L'articolo Nick Kyrgios e Jannik Sinner: una sfida che promette scintille è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

