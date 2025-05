Sinner quando gioca? Il programma degli Internazionali Roma di lunedì 12 maggio | dal numero 1 contro de Jong a Berrettini-Ruud orario e dove vederli in tv e streaming

Primo giorno della settimana e seconda partita per Sinner e Berrettini. I due tennisti italiani, qualificati al terzo turno degliInternazionali BNL d'Italia, torneranno in campo lunedì 12. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sinner quando gioca? Il programma degli Internazionali Roma di lunedì 12 maggio: dal numero 1 contro de Jong a Berrettini-Ruud, orario e dove vederli in tv e streaming

Internazionali d’Italia 2025: programma, orari e ordine di gioco sabato 10 maggio con Sinner e Berrettini - Agli Internazionali d’Italia 2025 di Roma è arrivato il giorno più atteso, quello del ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo scenderà in campo sul Centrale del Foro Italico in serata, contro l’argentino Mariano Navone, che al primo turno ha eliminato il giovane azzurro Federico Cinà. Il pubblico spingerà ovviamente il fuoriclasse altoatesino, e farà lo stesso con il beniamino di casa Matteo Berrettini, il quale farà a sua volta l’esordio in apertura di giornata contro il britannico Jacob Fearnley, giustiziere di Fabio Fognini nel primo turno. 🔗Leggi su sportface.it

Internazionali d’Italia, oggi il sorteggio e il primo allenamento di Sinner | Il programma - Jannik Sinner è pronto a calpestare la terra rossa del Campo Centrale del Foro Italico. Ancora non per un incontro ufficiale, ma per il primo allenamento a Roma in vista degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero 1 al mondo è arrivato domenica nella Capitale: è atterrato a Ciampino con un jet privato proveniente da Nizza. La sospensione per il caso Clostebol è ufficialmente terminata domenica 4 maggio e Sinner è pronto a prendersi il primo bagno di folla romano. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Quando gioca Sinner la prossima partita a Roma: programma, avversario, tv - Tornerà in campo lunedì 12 maggio il numero 1 del seeding e del mondo, Jannik Sinner, per il match valido per il terzo turno del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro sarà opposto al lucky loser neerlandese Jesper de Jong.L’ordine di gioco di lunedì 12 maggio verrà rilasciato nel pomeriggio di domani, domenica 11: quello tra l’azzurro ed il neerlandese sarà il secondo incrocio sul circuito maggiore. 🔗Leggi su oasport.it

