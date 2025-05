Sinner perde prima di giocare | chi massacra Panatta

...il fenomeno Jannik Sinner, giovane tennista italiano che sta conquistando il mondo. Tra aneddoti divertenti e riflessioni sul suo talento, Panatta e Bertolucci esplorano le aspettative e le sfide che affronta. In un mix di ironia e passione, i due ex campioni ci guidano nella storia tennistica recente, mentre discutono anche del futuro del tennis italiano. Una chiacchierata leggera ma ricca di spunti.

Nuovo divertente, ma anche importante siparietto tra i due amici ed ex-tennisti Adriano Panatta e Paolo Bertolucci nel podcast di Spotify “La Telefonata”. Panatta è carico e comincia subito con una battuta: “Il New York Times ha messo in prima pagina la foto del Papa e quella di Sinner? Beh, la gente non sta messa tanto bene, eh".L’argomento principale della puntata non può che essere l'esordio vincente del numero uno al mondo, Jannik Sinner, sul Centrale del tennis di Roma contro l’argentino Navone. Dopo i tre mesi di stop a causa della pena patteggiata con la Wada per il caso Clostebol. Le prime impressioni di Panatta, vincitore della Coppa Davis e del Roland Garros nel 1976: "Come l'ho visto? Ha sbagliato 7-8 palle in più e poi è come prima, non è cambiato niente. Ma c'erano pochi dubbi. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner, "perde prima di giocare": chi massacra Panatta

