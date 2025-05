Sinner numero 1 anche nel fair play De Jong cade Jannik lo soccorre – Video

Jannik Sinner, numero 1 nel tennis e nel fair play, si è mostrato ancora una volta da vero campione durante il match degli Internazionali di Roma. Dopo una caduta del suo avversario olandese Jesper de Jong, Sinner non ha esitato a soccorrerlo, dimostrando il suo spirito sportivo e la sua empatia.

(Adnkronos) – Jannik Sinner numero 1, non solo quando si tratta di tennis giocato. Nel corso del match del terzo turno degli Internazionali di Roma, il fuoriclasse azzurro ha soccorso il suo avversario, l'olandese Jesper de Jong , dopo una brutta caduta nel corso del quinto game del secondo set (sul 40-30). De Jong , caduto malamente .

Fino a quando Sinner può restare numero uno? Cosa cambia dopo il ko di Zverev - Roma, 8 marzo 2025 – Jannik Sinner sta scontando la squalifica che lo terrà fuori fino agli Internazionali di Roma, in programma dal prossimo 7 maggio. Fino a ora, l'italiano ha mantenuto un vantaggio considerevole sugli inseguitori, forte anche dei 2000 punti confermati con la vittoria dell'Australian Open a gennaio. Tuttavia, da oggi al rientro il campo Jannik perderà sicuramente i 1000 punti di Miami (dove l'anno scorso trionfò in finale contro Dimitrov) ma anche altri 600: i 400 di Montecarlo (conquistati con l'approdo in semifinale, poi persa contro Tsitsipas) e i 200 di Madrid (dove ... 🔗 Leggi su sport.quotidiano.net

Zverev perde ancora, Sinner sorride: Jannik ‘vede’ il rientro da numero 1 - (Adnkronos) – Jannik sinner non gioca, ma sorride in attesa di tornare in campo. La buona notizia arriva dall’ultimo ko di Alexander Zverev. Dopo le eliminazioni a sorpresa dai tornei di Acapulco e Rio de Janeiro, il numero 2 del mondo è stato eliminato in maniera clamorosa dal Masters 1000 di Indian Wells. Il tedesco ha perso all’esordio nel torneo contro l’olandese Tallon Griekspoor. Si allontana così definitivamente l’idea del sorpasso su Sinner in cima al ranking, prima del rientro in campo dell’azzurro. 🔗Leggi su .com