Sinner la sfida contro Cerundolo a Roma | orario precedenti e dove vederla

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo per affrontare Francisco Cerundolo agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, martedì 13 maggio. Dopo aver battuto Jesper de Jong, il numero uno al mondo cerca un'altra vittoria nel prestigioso Masters 1000 di Roma. Scopriamo orario e dove seguire l'incontro.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia. Domani, martedì 13 maggio, il numero uno al mondo affronta Francisco Cerundolo agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma . Sinner , che ha eliminato Jesper de Jong nel secondo turno, ha già affrontato l'argentino nel 2023 (proprio agli ottavi del torneo capitolino). Ecco orario , . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sinner quando gioca? Jannik sfida Cerundolo agli ottavi degli Internazionali Roma. Orario e dove vederla in tv e streaming - Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia a Roma. Dopo aver battuto Navone al secondo turno, l'azzurro ha avuto la meglio anche sull'olandese De Jong... 🔗 Leggi su ilmessaggero.it

Navone pronto alla sfida contro Sinner, "spero di rovinare il suo ritorno" - AGI - Osannato come il Pontefice del tennis in uno dei meme più virali di questi giorni – la fumata arancione che esce dal comignolo del conclave – Jannik Sinner, sabato, nella sua prima partita dopo i tre mesi di sospensione per il caso Clostebol, si troverà di fronte (e sarà il loro primo confronto) un avversario che viene dalla terra di Papa Francesco, l'Argentina: Mariano Navone, 24 anni, da Nueve de Julio (Buenos Aires). 🔗Leggi su agi.it