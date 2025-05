Sinner in campo col Gps sotto la maglietta | ecco perché e quali benefici può portare

Grazie al dispositivo è possibile tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, le distanze percorse e la posizione in campo 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner in campo col Gps sotto la maglietta: ecco perché e quali benefici può portare

Ne parlano su altre fonti

Jannik Sinner in campo a Roma con un Gps sulla schiena: perché lo usa e come funziona - Tra i segreti del “nuovo” Jannik Sinner impegnato agli Internazionali in corso a Roma c’è anche il cardiofrequenzimetro con Gps. Uno strumento molto noto e utilizzato tra gli sportivi: gli appassionati di calcio, ad esempio, si sono abituati a vedere i giocatori indossare uno strano reggiseno sotto la maglietta. Nel tennis però è una novità, visto che fino a poco tempo fa era vietato. Ora invece l’Atp ha consentito il suo utilizzo anche in partita e Sinner è stato tra i primi a sfruttare questa possibilità, già nel suo match di esordio contro Mariano Navone. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Internazionali di tennis a Roma: nuovo campo da 3mila posti per Jannik Sinner - Manca sempre meno all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. Internazionali di tennis a Roma, le novitàUna delle principali novità di quest’anno sarà l’utilizzo dello Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, che ospiterà tre campi: uno con una capienza di oltre 3. 🔗Leggi su funweek.it

Jannik Sinner pronto per il primo match degli Internazionali: “Felice di tornare sul campo, qualsiasi cosa accadrà” - Oggi, sabato 10 maggio, Jannik Sinner ritorna in campo. Nel primo match dopo i tre mesi di stop, il tennistadovrà affrontare l’argentino Mariano Navone agli internazionali d’Italia, sulla terra rossa del Foro Italico. “La preparazione è finita, voglio solo dire grazie a tutti per gli ultimi giorni, per il supporto, l’affetto che mi avete dato, la felicità, la gioia. Grazie per essere venuti alle mie sessioni di allenamento, è stata solo energia positiva. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

A cosa serve il GPS di Sinner sotto la maglia nella partita contro Navone agli Internazionali d'Italia; Sinner in campo col Gps sotto la maglietta: ecco perché e quali benefici può portare; Jannik Sinner e l'allenamento con un Gps sotto la maglietta, ma perché?; Jannik Sinner in campo a Roma con un Gps sulla schiena: perché lo usa e come funziona. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sinner in campo col Gps sotto la maglietta: ecco perché e quali benefici può portare - Grazie al dispositivo è possibile tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, le distanze percorse e la posizione in campo ... 🔗msn.com

Perché Sinner ha giocato con un Gps sotto la maglia? - Sinner torna in campo agli Internazionali di Roma con una novità: un cardiofrequenzimetro Gps per ottimizzare prestazioni e strategia. 🔗blitzquotidiano.it

Sinner e il Gps sotto la maglia: perché lo ha usato nella partita contro Navone e a che cosa serve - Il dispositivo, nascosto sotto la maglietta, monitora la frequenza cardiaca e gli spostamenti. Il cardiologo spiega perché è utile anche ai tennisti ... 🔗msn.com