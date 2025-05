Sinner festa agli Internazionali | batte De Jong e raggiunge gli ottavi

Jannik Sinner continua la sua corsa agli Internazionali d'Italia 2025, dominando nel terzo turno l'olandese Jesper De Jong con un netto 6-4, 6-2. Questa vittoria, la seconda consecutiva dopo il suo rientro, lo proietta agli ottavi di finale, confermando il suo ottimo stato di forma e le ambizioni per il torneo.

