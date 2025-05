Sinner ‘dribbla’ la domanda sul Papa | Perché mi dovete mettere in difficoltà?

Jannik Sinner si trova al centro dell'attenzione dopo la sua vittoria contro Jesper de Jong agli Internazionali d'Italia 2025. Interrogato sulle dichiarazioni di Papa Leone XIV, il tennista azzurro ha mostrato un certo imbarazzo, declinando con ironia la questione e sottolineando la difficoltà nel rispondere a tale figura autoritaria.

(Adnkronos) – Jannik Sinner risponde, a modo suo, a Papa Leone XIV. Dopo aver battuto, nel terzo turno degli Internazionali d'Italia 2025, Jesper de Jong oggi, lunedì 12 maggio, il tennista azzurro ha mostrato un po' di 'imbarazzo' quando si è trovato a rispondere alle dichiarazioni di Papa Leone XIV, che in mattinata aveva detto . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Torino, Cairo: "Proveremo a riscattare Elmas". E dribbla la domanda sul futuro di Ricci - Il Torino non va oltre l`1-1 in casa contro il Verona nella 31esima giornata di Serie A. I granata sbagliano un rigore con Che Adams e vanno... 🔗Leggi su calciomercato.com

L’ultima domanda del principe Frederik di Lussemburgo, morto a 22 anni, al suo papà - Lutto per i reali lussemburghesi. Il principe Frederik di Lussemburgo, il figlio più giovane del principe Roberto di Lussemburgo e della principessa Julie di Nassau, è morto a 22 anni per una rara malattia genetica.A rendere nota la scomparsa è stato lo stesso principe Roberto in un comunicato ufficiale: «È con il cuore pesante che io e mia moglie vogliamo informarvi della scomparsa di nostro figlio, fondatore e direttore creativo della Fondazione PolG, Frederik – si legge nella nota – Venerdì scorso, 28 febbraio, nel giorno della Giornata delle Malattie Rare, il nostro amato figlio ci ha ... 🔗Leggi su amica.it

L’amicizia tra padre Pagano e Papa Leone XIV: “Insieme parliamo della Roma e di Sinner” \ VIDEO - Sono stati migliaia e migliaia i fedeli di tutto il mondo che hanno seguito con emozione la nomina di Papa Leone XIV. Un’emozione condivisa anche da chi lo conosce bene. L’amicizia con padre Giuseppe Pagano, priore della Basilica di Santo Spirito, inizia negli anni Ottanta.“La conoscenza è... 🔗Leggi su firenzetoday.it

Sinner e la 'risposta' al Papa, l'imbarazzo di Jannik; Sinner ‘dribbla’ la domanda sul Papa: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”; Sinner ‘dribbla’ la domanda sul Papa: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”; Sinner-Cerundolo agli Internazionali, ecco quando tornerà in campo Jannik. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media