Sinner dopo 3 mesi d’assenza batte Jesper De Jong 6-4 6-2 e accede agli ottavi

Dopo tre mesi di assenza, Jannik Sinner torna in scena con una prestazione straordinaria agli Internazionali d'Italia 2025. Lunedì 12 maggio, il talento azzurro supera Jesper De Jong con un convincente 6-4, 6-2, qualificandosi per gli ottavi di finale e dimostrando di essere pronto a lottare per la vittoria.

Nel corso degli Internazionali d’Italia 2025 si assiste a un’altra eccezionale prova di forza da parte di Jannik Sinner. Il lunedì 12 maggio, il tennista azzurro ha dominato il terzo turno sfidando il contingente olandese guidato da Jesper De Jong, chiudendo il match in due set con i punteggi di 6-4 e 6-2. Il successo . L'articolo Sinner, dopo 3 mesid’assenza, batteJesper De Jong 6-4 6-2 e accedeagliottavi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sinner, dopo 3 mesi d’assenza, batte Jesper De Jong 6-4 6-2 e accede agli ottavi

Cosa riportano altre fonti

“Suonerebbe molto arrogante”: Sinner è umano, i dubbi dopo il rientro - Il numero 1 al mondo commenta il ritorno al successo nel match d'esordio agli Internazionali che ha interrotto lo stop di 3 mesi ... 🔗tuttosport.com

Riecco Sinner: primo “ballo” dopo 3 mesi. C’è il tanguero Navone - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Pagina 1 | “Suonerebbe molto arrogante”: Sinner è umano, i dubbi dopo il rientro - Il numero 1 al mondo commenta il ritorno al successo nel match d'esordio agli Internazionali che ha interrotto lo stop di 3 mesi ... 🔗tuttosport.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jesper de Jong sfida Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2025: chi è il tennista olandese

Jesper de Jong sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista olandese ha conquistato l’accesso al terzo turno del torneo di Roma dopo aver battuto sabato 10 maggio lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, guadagnandosi così la sfida contro il numero uno del mondo, tornato in campo dopo una squalifica di tre mesi legata al caso Clostebol.